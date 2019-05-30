5.5 مليارات مستخدم للهاتف المحمول في العالم 2022

المصدر: دبي - البيان

تواصل تقنيات الهاتف المحمول انتشارها لتصل بين المزيد من الأشخاص والأشياء أكثر من أي وقت مضى، وبلغ عدد مستخدمي الهاتف المحمول عام 2017 نحو 5 مليارات مستخدم في العالم وسيزداد خلال السنوات الخمس المقبلة بمقدار نصف مليار إلى 5.5 مليارات مستخدم بحلول 2022 وهو ما يمثل 71 % من سكان العالم. وأوضح تقرير مؤشر شبكة سيسكو المرئية أن حركة بيانات الهاتف المحمول كانت تمثل أقل من 5 % من إجمالي حركة بيانات بروتوكول الإنترنت عالمياً، فيما ازدادت اليوم وأصبحت تعتمد بشكل كبير على شبكات الهاتف المحمول.

وأوضح أنه حدث ارتفاع ملموس في استخدام الهاتف المحمول من قبل المستهلكين والشركات في العالم.

وعزز الوصول الواسع وخدمة النطاق العريض المتنقلة الطلب على أجهزة الاتصال المحمولة والوسائط المتعددة ومجموعة واسعة من تطبيقات إنترنت الأشياء.