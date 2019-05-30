سوق أبوظبي المالي يشارك في حملة «رمضان أمان»

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك عدد من موظفي سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس في أعمال الدورة الثامنة من حملة «رمضان أمان» التي تُنظمها جمعية الإحسان الخيرية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة بالدولة.

وقام موظفو السوق بتوزيع الوجبات والمشروبات على سائقي السيارات قبل لحظات من ساعة الإفطار في أحد التقاطعات المرورية في مدينة أبوظبي، ضمن مساهمة السوق في الأعمال الخيرية التي ينظمها خلال فعاليات الشهر الفضيل في إمارات الدولة.

وقال خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة إن المشاركة في الفعاليات المجتمعية تؤكد مدى حرص السوق كمؤسسة وطنية على التواجد الفعال والمستمر في المبادرات الخيرية التي تقام خلال شهر رمضان الفضيل.

وأضاف أن سوق أبوظبي حريص على التواجد السنوي ضمن متطوعي حملة «رمضان أمان» التي تعد من أكبر وأضخم الحملات التطوعية على المستوى العربي.