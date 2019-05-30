«هيلتون» تحتفل بمئويتها برصد أهم أحداث القرن

المصدر: دبي - البيان

تحتفل هيلتون بالذكرى السنوية المائة على تأسيسها هذا الأسبوع وقد أصبحت الشركة التي تأسست عام 1919 في ريف تكساس اليوم إمبراطورية عالمية تضم 5.700 فندق في 113 دولة ومنطقة، واحتضنت فنادقها العديد من الأحداث التاريخية المهمة، حيث تكشف هيلتون عن أهم 100 حدث رسمت معالم عالمنا المعاصر.

وفي استطلاع آراء دولي شارك فيه 7000 شخص، اعتبر انتهاء الحرب العالمية الثانية، الذي فتح عالمنا على عصر جديد من الانتعاش والتواصل، من أبرز الأحداث المؤثرة خلال القرن الماضي، تلا ذلك أول عملية زراعة أعضاء بشرية في عام 1954، وأول عملية زراعة قلب في عام 1967.

وقال سايمون فنسنت، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى هيلتون: «خلال المائة عام الماضية، كانت فنادقنا منابر لعدد من أهم الأحداث العالمية. إن هيلتون متغلغلة في نسيج المجتمعات التي تعمل ضمنها، وخلال العقد الماضي، فتحنا أبوابنا أمام 3 مليارات زائر وعمل لدينا 10 ملايين موظف، وبلغ تأثيرنا الاقتصادي 1 تريليون دولار».