«نيو» تقدم ثاني طرزها الكهربائية

المصدر: شانغهاي - د ب أ

أعلنت شركة «نيو»، المتخصصة في المركبات الكهربائية في الصين إنهاءها الإنتاج الضخم لسيارتها «اي اس 6» النموذج الثاني للشركة الناشئة وإن التسليم سيبدأ يونيو المقبل.

ونقلت «شينخوا» أمس عن وليام لي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نيو، إن «اتجاه سيارات الطاقة الجديدة أسرع وأقوى مما كان متوقعًا وأعتقد أن المزيد من الأشخاص يدركون التكنولوجيا المتقدمة لشركات صناعة السيارات الصينية وطموحها في الريادة».

وتلقت الشركة أكثر من 12 ألف طلب شراء لطراز «اي اس 6» مع أكثر من 5000 طلب تم تقديمها منذ أبريل في شركة «أوتو شنغهاي» 2019. ولقي أول نموذج للشركة رواجاً حيث تم تسليم أكثر من 16800 سيارة من طراز «اي اس 8» .