130 ألفاً في المئة التضخم بفنزويلا

المصدر: كراكاس - أ ف ب

أعلن البنك المركزي الفنزويلي أنّ معدل التضخّم في البلاد وصل في 2018 إلى 130.060%، في حين انكمش الاقتصاد بين العامين 2013 و2018 بنسبة 47.6%، وذلك في أول بيانات من هذا النوع ينشرها منذ 3 سنوات.

وقال المصرف المركزي في بيان إنّ معدل التضخم وصل عام 2016 إلى 274.4% وفي 2017 إلى 862.6% وفي عام 2018 إلى 130 ألفاً و60.2%.

غير أنّ هذه الأرقام على ارتفاعها تبقى ضئيلة إذا ما قورنت بتلك الصادرة عن صندوق النقد.

وبحسب الصندوق فإنّ التضخّم في فنزويلا وصل في 2018 إلى مليون و370 ألفاً % في حين يتوقّع أن يصل إلى 10 ملايين % نهاية العام الجاري.