ارتفاع البطالة في ألمانيا

المصدر: برلين - أ ف ب

ارتفع معدل البطالة في ألمانيا في مايو لأول مرة منذ أكثر من 5 سنوات، بحسب أرقام رسمية نشرت أمس وسط إشارات عن تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وبات 5% من المواطنين خارج سوق العمل في ألمانيا في ارتفاع 0.1%، على ما أعلنت وكالة التوظيف الفيدرالية في بيانات معدلة.

وفي مارس وأبريل وصل معدل البطالة إلى 4.9% وهو أدنى مستوى منذ توحيد البلاد عام 1990.

وتشكل أرقام شهر مايو أول ارتفاع لمعدل البطالة في ألمانيا منذ نوفمبر 2013، حين بلغت 6.9%.

وقال رئيس وكالة التوظيف ديتليف شيلي في بيان إنّ «سوق العمل يظهر الآثار الأولى للبطء النسبي الأخير المسجل في النمو الاقتصادي». وزاد عدد العاطلين بنحو 7 آلاف شخص في مايو إلى 2.236.000 شخص لكن الأرقام المعدلة فصلياً ارتفعت إلى 60 ألف شخص.