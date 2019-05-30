«ماكس 737» لن تعود للخدمة قريباً

المصدر: مونتريال - د ب ا

قال اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) أمس إنه من غير المرجح عودة طائرة بوينغ ماكس 737 للخدمة خلال الأشهر المقبلة.

وكان عدد من دول العالم قد علق استخدام الطائرة، الأكثر مبيعاً لدى شركة بوينغ، عقب وقوع حادثين للطائرة في إندونيسيا وإثيوبيا.

وذكرت بلومبيرغ أن المدير التنفيذي لاتحاد النقل الجوي ألكسندر دي جونياك قال للصحافيين إنه أمام الطائرة ماكس 737 ما لا يقل عن 10 إلى 12 أسبوعاً للعودة للخدمة.

وأضاف «نحن نعد لعقد اجتماع بين الجهات المنظمة والشركة المصنعة للطائرة والجهات المشغلة لتقييم الموقف... لكن أمر عودة الطائرة للعمل ليس في أيدينا، إنما في أيدي الجهات المنظمة».

ويشار إلى أن اتحاد النقل الجوي يمثل نحو 290 شركة طيران أي أكثر من 80% من حركة الطيران، كما أنه يعقد اجتماعه السنوي في سيؤول الأيام المقبلة.