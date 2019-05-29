أول فستان رقمي بـ 9500 دولار

المصدر: دبي - عمر حرزالله

كشفت شركة «The Fabricant» الهولندية الناشئة أخيراً النقاب عن أول سلسلة من الفساتين الرقمية هي الأولى من نوعها في العالم على الإطلاق، وتحمل اسم «Iridescence».

وستوجد السلسلة التي بيعت في مزاد علني بنيويورك أخيراً بمبلغ 9500 دولار عبر الإنترنت فقط وتم إنشاؤها بالتعاون مع مختبرات دابر والفنانة جوهانا جاسكواسكا وفقاً لـ «فوربس».

وتقوم الشركة بتصنيع «ملابس رقمية عن طريق تسخير برمجيات قص أنماط الملابس ثنائية الأبعاد وبرامج تصميم ثلاثية الأبعاد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أدوات عرض الأفلام تولد«ملابس واقعية للغاية».

و«التقزح اللوني» هو من ابتكار جاسكواسكا، وهي واحدة من أكثر الفنانات شهرة، وأحد أهم مرشحات الصور المستخدمة في الوقت الحالي على موقع انستغرام هو مرشح تنقيط وصقل الصور.