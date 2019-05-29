وفاة مسافر ياباني في طائرة ابتلع 246 كيسا من الكوكايين

توفي رجل ياباني كان على متن طائرة أقلعت من مكسيكو سيتي بعد ابتلاع 246 كيسا من مخدر الكوكايين ، حسبما ذكر موقع BBC بالعربية .

وفي التفاصيل اضطرت الطائرة، التي كانت متجهة إلى مطار ناريتا الدولي في طوكيو، إلى إجراء هبوط اضطراري في ولاية سونورا المكسيكية بعدما بدأت اضطرابات تنتاب المسافر الياباني.

وقالت السلطات إن الرجل، المشار إليه بـ "أودو إن"، توفي بسبب تورّم في الدماغ جراء تناول جرعة زائدة من المخدرات.

وكان المسافر قد تحوّل إلى هذه الطائرة بعد أن كان قد بدأ رحلته من العاصمة الكولومبية بوغوتا.\

وطبقا لبيان المدعي العام في سونورا، فإن أكياس الكوكايين -التي يبلغ طولها 2.5 سم وعرضها 1 سم- عُثر عليها في معدته وأمعائه أثناء تشريح جثته لتحديد سبب الوفاة.

واستأنف باقي المسافرين الآخرين الـ 198 رحلتهم بعد الهبوط الاضطراري في مدينة إرموسييو سونورا.

ومن المقرر أن تتولى السلطات الاتحادية في المكسيك التحقيق في الحادث.