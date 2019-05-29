مدينة في ويلز تستلهم تجربة دبي في المدن العائمة

المصدر: ■ دبي - سيد صالح

تبني حالياً مدينة «سوانزي» الساحلية، ثاني أكبر مدن ويلز، جزيرة اصطناعية على غرار جزر «نخلة جميرا» في دبي، وتبدو مشابهة لها.

وعهدت «سوانزي» بمهمة تنفيذ مشروع الجزيرة إلى المعماري البريطاني العالمي الشهير، مالكولم كوبسون مصمم فندق ومنتجع «أتلانتس النخلة» في دبي.

ووفقاً لتقرير نشره أمس موقع «ويلز أون لاين» فإن الجزيرة الجديدة تستلهم تجربة دبي في بناء المدن العائمة على شكل جزر اصطناعية وتتبع خطاها.

مدينة عائمة

جاء التقرير تحت عنوان «مدينة عائمة في «سوانزي» تبدو كما لو كانت في دبي». وأفاد التقرير أن المدينة العائمة الجديدة تقع في «خليج سوانزي» وتحمل اسم «دراجون انيرجي آيلاند» ويمكنها أن تتسع لعدد 10.000 منزل، ومن يرى التصميم المبدئي لمشروعها يتخيلها كما لو كانت في دبي.

عقلية مختلفة

وتضمن التقرير مقابلة مع كوبسون، والذي تحدث عن تأثر الجزيرة الجديدة بجزيرة «نخلة جميرا» في دبي، فقال: «أجبرت دبي سوق الإنشاءات على تَبَنِي تفكير مختلف. فدبي لها عقلية مختلفة تماماً، وتُركز على النجاح في تنفيذ الأشياء والاتحاد خلف رؤية محددة. فلماذا لا نستلهم هذه الرؤية في «سوانزي»؟».

وأضاف كوبسون: جزيرة «دراجون انيرجي آيلاند» مُصَمَمَة على شكل تنين، والذي يعد رمزاً مقترناً بويلز، تماماً مثلما صُمٍمَت جزر «نخلة جميرا» على شكل النخيل الذي يرمز إلى تراث دبي. وأتمنى أن يكلل المشروع الويلزي بنجاح عالمي، كما نجح مشروع دبي.