عروض الألعاب النارية تحتفي بالعيد في وجهات مِراس

المصدر: دبي- البيان

بمناسبة عيد الفطر، تعتزم «مِراس» إقامة عروض ألعاب نارية ضخمة ومتميزة إضافة إلى عروض ترفيهية متجولة وإتاحة فرصة للحصول على عيدية ضمن بطاقة هدايا من «مِراس» بقيمة 100 درهم خلال عطلة العيد القادمة. ومن المقرر أن تستضيف وجهتا «لا مير» و«السيف» عروض ألعاب نارية مذهلة في اليوم الأول من عيد الفطر في الساعة التاسعة والتاسعة والنصف مساءً على التوالي.

وبإمكان زوار هاتين الوجهتين البحريتين الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية الرائعة من مطاعمهم المفضلة مثل «باركرز»، و«قفطان»، و«ذا داتشس»، و«ميابي»، و«تكساس رودهاوس» في «لا مير»، إضافة إلى مطاعم «ميترا»، و«ماميكونيان»، و«خوفو»، و«سول فيوم»، و«كونا غريل» في السيف. وعلاوة على ما سبق، يقدم مطعم «تايمز أوف أرابيا» في «السيف» لعملائه قائمة طعام خاصة مقابل 160 درهماً فقط خلال أيام العيد الثلاثة.