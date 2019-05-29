موانئ الإمارات البحرية تتربع على صدارة التصنيفات العالمية

المصدر: ■ أبوظبي - وام

نجحت الموانئ البحرية للدولة في تحقيق أفضل التصنيفات العالمية من حيث أحجام مناولات البضائع وحركات السفن اليومية والسرعة في إنجاز الأعمال وتسخير التكنولوجيا الحديثة في العمليات التشغيلية وفقاً لمعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.

وأكد معاليه أن الموانئ البحرية في الدولة تحولت إلى شريان اقتصادي مهم لدفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم سياسة تنويع مصادر الدخل.

وأشار معاليه إلى أبرز الإنجازات التي حققتها الموانئ البحرية الإماراتية حيث يعد ميناء جبل علي الأفضل على مستوى الشرق الأوسط، فيما يحتل ميناء خليفة بأبوظبي المركز الأول عالمياً من حيث سرعة النمو وأن ميناء الفجيرة يعد ثاني أكبر ميناء تموين لناقلات النفط على مستوى العالم.

جبل علي

ويحتل ميناء جبل علي في دبي المرتبة التاسعة عالمياً وفق قائمة «لويدز» لأكبر الموانئ في العالم، وذلك بعد أن بلغت طاقته الاستيعابية ما يزيد على 19.3 مليون حاوية حيث يضم أكثر من 180 خطاً ملاحياً و80 خدمة أسبوعية مرتبطة مع 140 ميناء حول العالم.

ويمتلك الميناء أكبر حوض بحري من صنع الإنسان في العالم وقد نجح في ترسيخ مكانته في المنطقة. ويوجد 7500 شركة مسجلة بالمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» الملاصقة للميناء والتي تتيح تملك الأجانب بنسبة 100% مع 0% ضرائب، إضافة إلى حرية التوظيف وتحويل الأموال.

ميناء زايد

يقع الميناء في الطرف الشمالي الشرقي لإمارة أبوظبي ويشغل مساحة 5.3 كيلومترات حيث يعد واحداً من أكبر الموانئ التجارية في العاصمة ويستطيع استقبال 10 سفن مخصصة للإبحار عبر المحيطات في وقت واحد من خلال وجود 21 رصيفاً بطول 4375 متراً كما يضم الميناء مخازن ومرافق تخزين مبردة تمتد على مساحة تربو على 143 ألف متر مربع.

ومنذ نقل عمليات مناولة الحاويات والبضائع المدحرجة إلى ميناء خليفة، بات ميناء زايد مركزاً إقليمياً رائداً للسفن السياحية وخدمات البضائع العامة والسائبة من خلال موقعه المرتبط مع شبكة النقل البرية والبحرية والجوية.

ويضم ميناء زايد حوضين عميقين للسفن المخصصة لنقل البضائع العامة والسفن السياحية إضافة إلى حوض صغير للقاطرات والبوارج وقوارب الخدمات.

ميناء خليفة

افتتح ميناء خليفة في 12 ديسمبر 2012 ويعد أول ميناء شبه آلي في منطقة الخليج العربي، وتم تخصيصه لمناولة البضائع العامة والحاويات والبضائع المدحرجة وكذلك أعمال الشحنات السائبة.

ويعمل الميناء على خدمة أكثر من 25 خط شحن ويتيح ربطاً مباشراً مع 70 وجهة دولية ويملك بنية تحتية ومعدات هي الأكثر تطوراً من بينها 12 رافعة جسرية عملاقة و42 رافعة ترصيص مؤتمتة إضافة إلى 20 رافعة متحركة.

ونظراً لقدرته على خدمة أكبر السفن العملاقة في العالم ومرونته على التوسع مستقبلاً أصبح ميناء خليفة مخصصاً لمناولة كافة عمليات الحاويات في أبوظبي، حيث تصل قدرته الاستيعابية إلى 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً و12 مليون طن من البضائع العامة.

يعد ميناء خالد الميناء الرئيسي لإمارة الشارقة ويتميز بأنه متعدد الأغراض حيث يرد إليه أنواع مختلفة من البضائع مثل السيارات والشاحنات والخضروات والفواكه.

ميناء صقر

يتمتع ميناء صقر في رأس الخيمة بسمعة عالية المستوى في معالجة البضائع بسرعة وفعالية وتحول سريع للسفن وقد تضاعفت حركات الاستيراد والتصدير عبره في السنوات الخمس الماضية مع تضاعف وقت إقلاع السفن في الكفاءة لمواجهة الزيادة الكبيرة في حركة الشحن - وهذا دليل على التميز التشغيلي لإدارة الميناء.

أما ميناء الفجيرة فيعتبر الميناء الوحيد المتعدد الأغراض على الساحل الشرقي لدولة الإمارات ويبعد ما يقرب من 70 ميلاً بحرياً فقط عن مضيق هرمز.