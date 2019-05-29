المصدر: ستوكهولم - د ب ا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإسكندفانية (ساس) للطيران أن إضراب الطيارين الذي استمر أسبوعاً، واضطر الشركة لتأجيل أكثر من 4000 رحلة جوية أسهم في تفاقم خسائر الشركة خلال الربع الثاني.وقالت ساس إن إضراب الطيارين الذين استمر من 26 أبريل الماضي إلى 2 الجاري كبد الشركة 650 مليون كرونة (68 مليون دولار) قبل حساب الضرائب.

وبلغ صافي الخسائر خلال 3 أشهر حتى أبريل الماضي 930 مليون كرونة مقارنة بخسائر بقيمة 349 مليون كرونة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقال المدير التنفيذي للشركة ريكارد جوستافسون إن ارتفاع أسعار الوقود وضعف العملة المحلية الكرونة أمام الدولار واليورو أضرا بالنتائج. وأضاف أن اتفاقيات المساومة الجمعية التي تسرى 3 أعوام وتم الاتفاق بشأنها مع نقابات الطيارين في الدنمارك والنرويج والسويد.