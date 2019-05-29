انخفاض السياح الصينيين في أمريكا

المصدر: ■ واشنطن - الوكالات

انخفض عدد السياح المسافرين من الصين إلى الولايات المتحدة 5.7% إلى 2.9 مليون زائر عام 2018، وفقاً لبيانات الهيئة الأمريكية للسفر والسياحة، وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 2003 التي يتراجع فيها أعدادهم.

ويرجع ذلك التباطؤ إلى حد كبير إلى النزاع التجاري بين «واشنطن» و«بكين»، حيث فرضت إدارة ترامب أول تعريفات على ألواح توليد الطاقة الشمسية والغسالات الصينية في يناير 2018، فضلاً عن تعريفة بنسبة 25% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، في حين ردت الصين بفرض رسوم على واردات أمريكية بنحو 60 مليار دولار.

وأصدرت الصين تحذيراً للسفر إلى الولايات المتحدة في الصيف الماضي، مطالبة مواطنيها بالحذر من عمليات إطلاق النار والسطو والتكاليف المرتفعة للرعاية الطبية، وهو ما استدعى اتخاذ أمريكا خطوة مماثلة.