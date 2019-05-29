المصدر: طوكيو - د ب أ

أظهرت بيانات اقتصادية صادرة عن البنك المركزي الياباني أمس ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال أبريل الماضي بنسبة 0.9% سنوياً.

جاءت بيانات تضخم أسعار الجملة خلال الشهر الماضي أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا ارتفاع الأسعار بنسبة 1.1% سنوياً، في حين توقعوا ألا تسجل تغييراً مقارنة بالشهر السابق.

في الوقت نفسه ذكر البنك المركزي أن أسعار الجملة تراجعت خلال أبريل الماضي بنسبة 0.2% مقارنة بمستواها في مارس الماضي، بعد ارتفاعها 0.7% شهرياً خلال مارس الماضي.

وارتفعت أسعار إيجار المباني الإدارية، في حين تراجعت أسعار النقل وخدمات التوظيف وتطوير البرمجيات والهندسة والاتصالات والإعلانات.