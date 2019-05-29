تراجع مبيعات الهواتف الذكية عالمياً

المصدر: ■ دبي-أشرف رفيق

تراجعت مبيعات الهواتف الذكية 2.7% في الربع الأول من العام الحالي بنحو 373 مليون هاتف وفق أحدث أرقام مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر.

واستطاعت شركة هواوي الحفاظ على المرتبة الثانية كثاني أكبر شركة هواتف ذكية من حيث المبيعات في أنحاء العالم، وهي مستمرة في تقليص الفجوة التي تفصلها عن شركة سامسونج صاحبة المركز الأول عالمياً.

واحتفظت سامسونج خلال الربع الأول من عام 2019 بالمرتبة الأولى كأكبر الشركات مبيعاً للهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم، حيث بلغت حصتها من السوق 19.2%.

كما وصلت هواوي لأعلى مستوى نمو على أساس سنوي من بين أفضل 5 شركات في العالم، حيث حققت الشركة نمواً أكبر بنسبة 44.5% إضافة إلى مبيعاتها للهواتف الذكية التي بلغت 58.4 مليون هاتف وجاءت في الترتيب الثاني عالمياً. وبالنسبة لشركة «آبل» بلغ إجمالي مبيعات أجهزة آيفون 44.6 مليون هاتف خلال الربع الأول ما يمثل انخفاضاً بنسبة 17.6% على أساس سنوي.