شباب الإمارات للألمنيوم يدعمون «سحورهم علينا»

المصدر: دبي - البيان

ساهم مجلس شباب شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تنظيم 50 متطوعاً من الشركة لدعم مبادرة «سحورهم علينا» التي أطلقتها هيئة تنمية المجتمع في دبي.

وقام الموظفون بتوزيع 1000 وجبة سحور على المستحقين في منطقة القوز في دبي.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس شباب شركة الإمارات العالمية للألمنيوم قد تأسس في عام 2018، تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تمكين فئة الشباب من المشاركة الفاعلة، وإكسابهم الأدوات اللازمة للتطوير والابتكار وتعزيز روح القيادة لديهم، لمواصلة الإنجازات وإحداث نقلة نوعية في مسيرة الدولة التنموية.