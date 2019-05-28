الإمارات عاصمة التقنية في الشرق الأوسط

المصدر: Ⅶ دبي- سيد صالح

وصف موقع «تي جي ديلي» الأمريكي الإمارات بأنها عاصمة التقنية في الشرق الأوسط. ونشر الموقع تقريراً خاصاً عن الإمارات، أمس، بعنوان «لماذا عينت الإمارات أول وزير للذكاء الاصطناعي؟»، استعرض فيه طموحات الإمارات في مجال التقنية الحديثة بصفة عامة، والذكاء الاصطناعي بصفة خاصة.

واستهل الموقع تقريره قائلاً: «لمن لا يعلم، عينت الإمارات وزير دولة للذكاء الاصطناعي عمره 27 عاماً، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والتي تعد بدورها جزءاً من أهداف «مئوية 2071» للاحتفال بمئوية الإمارات».

وذكر أن هذه الخطوة التي اتخذتها الإمارات، والمتمثلة في تعيين وزير للذكاء الاصطناعي، قد تبدو غريبة لأول وهلة، إلا أنها في حقيقة الأمر ليست كذلك إذا علمنا أن الإمارات تتعامل مع قطاع التقنية عموماً بجدية هائلة.

وأوضح أن الإمارات تنظر إلى هذه الخطوة كمبادرة تهدف إلى استغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تحسين إنتاجية الحكومة وتحسين أداء دوائرها، وكذلك في خلق بيئة إنتاجية تعتمد بالأساس على الابتكار.

وأضاف، أن تحليل هذه الخطوة وأهدافها يوضح حقيقة تعكس جدارة الإمارات بلقب عاصمة التقنية في منطقة الشرق الأوسط،. وتابع أن الإمارات أدركت مبكراً الدور الذي تلعبه التقنية في صياغة مستقبل العالم. وعليه، فقد أعدت الإمارات نفسها للمستقبل واستشرفته جيداً من خلال التقنية، وتتبنى خططاً طموحة لتكون التقنية هي المحرك الأول لاقتصادها في مرحلة ما بعد النفط.