«ساس» تناقش أثر الذكاء الاصطناعي على أداء الشركات

المصدر: دبي - البيان

استضافت شركة «ساس»، العاملة في مجال تحليلات بيانات الأعمال، فعالية «جولة ساس لتحليلات البيانات 2019»، في مدينة الرياض، لتسليط الضوء على الطريقة التي تعمل بها الحلول المتقدمة للبيانات والذكاء الاصطناعي وقدرتها على مساعدة الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء المنطقة على إحداث التحوّل الرقمي خلال الحقبة الرقمية الراهنة.

واكتسب صانعو القرار من رجال الأعمال والمختصين في تقنية المعلومات فكرةً أوضح عن كيفية الاستفادة من الابتكار المستند إلى البيانات في حلّ المشاكل الحقيقية داخل الشركات.

وناقش خبراء «ساس» طوال الحدث الطريقة التي يمكن بها للشركات والمؤسسات الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي لتقديم منافع حقيقية ملموسة وتحويل البيانات إلى أفكار قابلة للتنفيذ وإضفاء مزيد من القيمة على الأعمال التجارية. وناقش متحدثون من مجموعة من عملاء «ساس» التأثير الذي تُحدثه تقنيات التحليلات والذكاء الاصطناعي في مؤسساتهم.