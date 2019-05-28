المصدر: ويلينجتون - د ب أ

أعلنت شركة الطيران النيوزيلندية «أير نيوزيلندا»، اعتزامها شراء 8 طائرات من طراز «بوينج 787-10 دريملاينر» من «بوينج» قيمتها بمليارات من الدولارات.

وقال كريستوفر لوكسون، الرئيس التنفيذي لشركة «أير نيوزيلندا»: إن الصفقة تشمل إلى جانب الطائرات الثماني التي تقدر قيمتها بحوالي 4.12 مليارات دولار نيوزيلندي (2.7 مليار دولار أمريكي) إمكانية شراء عدد آخر من الطائرات يصل إلى 20 طائرة بنفس الشروط.

ومن المقرر تسليم أولى طائرات هذه الصفقة لشركة الطيران النيوزيلندية التي تمتلك حالياً 13 طائرة من طراز «بوينج 787-9 دريملاينر» عام 2022. وذكرت الشركة أنها تتفاوض مع الشركة الأمريكية بشأن إمكانية الحصول على عدد من الطائرات من الطراز الأصغر «بوينج 787-9» بدلاً من «بوينج 787-10» أو المزج بين الفئتين.