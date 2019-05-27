بصمة الإصبع تعود إلى «آيفون» العام المقبل

المصدر: نيويورك - وكالات

كشف تقرير صادر عن موقع «MacRumors» أن شركة «أبل» تخطط لإعادة نظام بصمة الإصبع في أقرب وقت من العام المقبل، والذي سيسمح للمستخدمين بالضغط فوق الشاشة في أي مكان لإلغاء قفل الجهاز.

وقد اشترت «أبل» شركة «AuthenTec» في 2012 مقابل 356 مليون دولار، وفي العام التالي تم إطلاق هاتف iPhone 5s والذي كان أول جهاز يعمل بنظام iOS مزوداً بماسح بصمة وكانت هذه ميزة أساسية في هواتف آيفون حتى استبدل آيفون إكس في عام 2017 ميزة بصمة الإصبع ببصمة الوجه. لكن هناك عدداً لا بأس به من مستخدمي آيفون الذين يفضلون بصمة الإصبع عن ماسح الوجه، حيث إن المستخدمين يؤكدون أنه يفتح الهواتف بشكل أسرع.

وقام محلل من باركليز بزيارة شركات في سلسلة التوريد الخاصة بشركة أبل وقيل له إن أجهزة آيفون لعام 2020 ستزود بتقنية بصمة في الشاشة، مما يتيح للمستخدمين بالضغط فوق الشاشة في أي مكان لإلغاء القفل.