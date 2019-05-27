برنامج ذكي يحلّل انفعالات المتسوّقين لزيادة المبيعات

المصدر: طوكيو - وكالات

نجحت إحدى الشركات اليابانية في تطوير برنامج جديد يساعد على تحليل انفعالات ومشاركات المتسوقين مع المنتجات، وبالتالي يمكن لصاحب المتجر استخدام هذه البيانات في زيادة مبيعاته، حيث يهتم أصحاب المتاجر في كل أنحاء العالم عادة بكل ما يهم المتسوق حتى يتمكنوا من زيادة نسبة مبيعاتهم.

وقال مسؤول تطوير البرنامج في الشركة اليابانية: «يمكن للتكنولوجيا أن تزيد من حركة البيع والشراء بطريقة علمية تعتمد على تحليل انفعالات المتسوق، وهو ما يجعل صاحب المتجر يقوم بعرض بضائعه بشكل أفضل بما يتوافق مع آليات وفكر المتسوق الحديث».

وأضاف: «البرنامج ما زال في إطار التحضير والتطوير ولم يظهر شكله النهائي أو يطبق بطريقة تجريبية، ولكن من المتوقع إثبات نجاح كبير له وزيادة رغبة أصحاب المتاجر في استخدامه لزيادة مبيعاتهم».