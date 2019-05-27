ثغرة أمنية في أجهزة «ماك»

المصدر: نيويورك - وكالات

أفاد تقرير جديد بأن أجهزة «ماك» من «أبل» تعاني ثغرة أمنية جديدة، حيث كشف الباحث الأمني فيليبو كافالارين عن وجود ثغرة تؤدي لعدم حصانة نظام «macOS»، والتي قال إنها ستسمح للهاكرز بتثبيت البرامج الضارة دون طلب الإذن المعتاد. وبحسب موقع تقني أمريكي، فإن ميزة Gatekeeper الموجودة بنظام «ماك» تعتبر أن مشاركة الشبكة لا تتطلب فحص أذونات، وبالتالي فإنه يمكن للهاكرز خداع المستخدم لاستخدام أحد هذه المشاركات لتشغيل التطبيقات التي يحبونها، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي توجيه ملف ZIP الذي تم إنشاؤه بشكل ضار وله الرابط الرمزي الصحيح إلى توجيهك إلى موقع يملكه هاكرز، وسيكون من السهل خداع شخص ما لبدء تشغيل تطبيق عدائي، فمثلاً يمكن زرع فيروس يتنكر كمجلد للمستندات.

ومن الناحية النظرية، فإنه من الممكن أن تكون المشكلة قد تم إصلاحها بالفعل، حيث قال كافالارين إنه أبلغ أبل بالثغرة وكان من المفترض أن يتم حلها اعتباراً من نظام التشغيل MacOS 10.14.5.