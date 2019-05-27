المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

ذكرت شركة التسويق العقاري الأمريكية «ريدفين» أن قيمة حصة العاملين السابقين والحاليين في شركة خدمات النقل الذكي الأمريكية «أوبر» بعد طرحها في البورصة في وقت سابق من الشهر الحالي بلغت حوالي 3.25 مليارات دولار وهو ما يكفي لشراء كل المنازل المعروضة للبيع في مدن سان فرانسيسكو وبيركلي وأوكلاند الأمريكية ويتبقى لديهم حوالي نصف مليار دولار.

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» إلى أن أرقام «ريدفين» اعتمدت على سعر الطرح العام الأولي لسهم «أوبر» وهو 45 دولاراً، في حين تراجع سعر السهم بعد بدء تداوله في البورصة إلى حوالي 41 دولاراً حالياً.

وقال داريل فير ويزر، كبير المحللين الاقتصاديين في «ريدفين» إن هذا التحليل يستهدف إلقاء الضوء على حجم الثروات التي حققها الطرح العام الأولي لأسهم «أوبر» ومدى تأثير ذلك في سوق المساكن.