المصدر: دبي - وائل الخطيب

كشف تقرير نشرته مجلة «ميد» النقاب عن قيام مهندسين في جامعة «لانكستر» بالتعاون مع شركة «سليوكومب» بإجراء أبحاث أثبتت أن الخضراوات تغذي الخرسانة وتجعلها قوية. وتتمثل فكرة الأبحاث في تقليل كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك الإسمنت في صناعة البناء باستخدام مادة متناهية الصغر مشتقة من الجزر وجذر الشمندر.

وقالت «ميد»: يبحث قطاع البناء بشكل عاجل عن طرق للحد من انبعاثات الكربون، حيث يمثل إنتاج إسمنت بورتلاند العادي، أحد المكونات الرئيسية للخرسانة، 8% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا في الثلاثين عامًا المقبلة بسبب الطلب المتزايد.

أما المواد متناهية الصغر فهي في شكل صفائح رقيقة جداً مصنوعة من الصفائح النانوية النباتية، وهي مصممة لتقوية الإسمنت عن طريق «تضخيم» منتج الترطيب الرئيسي، والمعروف باسم هيدرات سيليكات الكالسيوم وهو الغراء الرئيسي الذي يربط مكونات الخرسانة معًا. مما ينتج خرسانة قوية للغاية ذات محتوى إسمنتي منخفض.