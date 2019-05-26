باقات عائلية للعيد في «بارك حياة أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق فندق بارك حياة أبوظبي، باقات خاصة للعائلات لقضاء عطلة عيد الفطر السعيد والصيف، لإتاحة الفرصة لقضاء أجمل الأوقات على شاطئ جزيرة السعديات الساحرة. ويوفر الفندق، العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية طوال الصيف، ما يجعله الملاذ الأمثل لإمضاء أوقات رائعة برفقة الأحبة والأصدقاء خلال الإجازة الصيفية.

وقالت دوريس هيشت، المديرة العامة لفندق وفلل بارك حياة أبوظبي: «تتيح هذه الباقات الخاصة في الفندق، باعتباره وجهة ضيافة فاخرة للعديد من العائلات والزوار، قضاء أفضل العطلات».

وأضافت: «لدينا رؤية مختلفة عن رؤى معظم المنتجعات الفاخرة، تتخطى فكرة كوننا مجرد فندق أو وجهة سياحية عادية، لنكون مقصداً لخلق مشاعر جديدة، وإطلاع ضيوفنا على نمط حياة مختلف».

وأوضحت أنه يمكن للمسافرين بقصد الاستجمام، الانضمام إلينا خلال يونيو، في رحلة مغذية للروح والجسد، من خلال باقات اللياقة والسبا، التي تتضمن وجبات ممتعة أيضاً.