توقّعات بانتعاش تدفقات السياحة للإمارات خلال العيد

المصدر: دبي - البيان

توقع خبير سياحي انتعاش تدفقات السياحة إلى الإمارات خلال إجازة عيد الفطر المبارك لاسيما من دول التعاون، موضحاً أن هناك مؤشرات قوية على زيادة معدلات الإشغال الفندقي بعد فترة هدوء نسبي خلال شهر رمضان.

وقال شريف مدكور مدير عام فندق «ميديا روتانا دبي» إن القطاع الفندقي في دبي يعمل بجميع كوادره حالياً لتحقيق أفضل النتائج وأعلى نسب إشغال فندقي خلال فترة عيد الفطر، من خلال الإعداد لقوائم من العروض المتنوعة بين عروض القيمة المضافة وخصومات على أسعار الغرف الفندقية تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 20%، بهدف جذب أكبر شريحة من النزلاء.

وتوقع أن يراوح الإشغال الفندقي في دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام بين 80 إلى 100% خلال عطلة العيد، وفق الحجوزات الأولية، بدعم من السياحة المحلية وتلك القادمة من دول الخليج العربي، فضلاً عن أسواق خارجية، مشيراً إلى أن فندق ميديا روتانا يشهد معدلات إشغال عالية خلال فترة عيد الفطر تتجاوز الـ 75%.

وقال إن الفنادق في دبي تعوّل بشكل كبير على العائلات المقيمة في الإمارات الأخرى والعائلات الخليجية والتي باتت تفضل قضاء فترة الأعياد في دبي لتنوع المنتج السياحي ووجود الفنادق بمختلف نجومها، بالإضافة إلى الفنادق الاقتصادية والشقق الفندقية، الأمر الذي يتناسب مع مختلف المستويات الاقتصادية والشرائح الاجتماعية.

ولفت إلى أن فندق «ميديا روتانا دبي» طرح باقة من العروض خلال عطلة العيد تتضمن ترقية الغرفة إلى المرتبة الأعلى إضافة إلى الغداء المتأخر وخصم خاص وحصري على المأكولات والمشروبات، كما أنه تم طرح عروض الإجازة الصيفية، حيث نؤمن في روتانا بأن العطلات الصيفية يجب أن تكون مريحة وممتعة.

وأضاف إن دبي تشهد خلال فترة العيد حركة سياحية مميزة على الصعيدين الداخلي والخارجي ويرتفع عدد النزلاء بشكل لافت في الأيام الأخيرة لشهر رمضان ليصل إلى ذروته مع أول أيام العيد، مشيراً إلى أن الأعياد تلعب بشكل عام أهمية كبرى في تحسين أداء القطاع الفندقي، ما يساهم في ارتفاع نسبة الإشغال والحجوزات إلى درجة عالية خلال الأعياد نظراً لما تقدمه الإمارة من وسائل جذب سياحي.