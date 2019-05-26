«غوغل» تُحدّث خدمة البحث على «أندرويد»

المصدر: نيويورك - وكالات

حصلت خدمة البحث التابعة لشركة غوغل على تحديث جديد على الهواتف الذكية، والذي يضيف للمستخدمين تغييراً في تصميم التطبيق، حيث سيوفر هذا التحديث طريقة جديدة لعرض نتائج البحث، بحيث يظهر الموقع والأيقونة الخاصة به في أعلى كل نتيجة بحث.

وبحسب ما نشرته غوغل على مدونتها الرسمية، تهدف الشركة من هذا التحديث إلى جعل المستخدمين على معرفة أكبر بمصدر ومحتوى الصفحات قبل الدخول إليها من خلال نتائج البحث بشكل مباشر، كذلك فإن هذا التحديث سيمنح نتائج البحث تصميماً أجمل من السابق، وذلك بفضل وجود أيقونات المواقع بجانب الروابط أعلى كل نتيجة بحث.