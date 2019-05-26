«شوبنك.كوم» تطلق سوقاً ليلياً في رمضان

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «شوبنك.كوم»، سوقاً ليلياً افتراضياً لشهر رمضان، يقدم للعملاء خصماً بنسبة 10 ٪ على المشتريات الأساسية عند التسوق بين الإفطار والسحور. هذا العرض هو واحد من العديد من العروض الجديدة والموسمية المقدمة من السوبر ماركت ذي القيمة العالية، والتي تشمل خصومات سخية على مجموعة من الضروريات، وعروض وجبات الإفطار المناسبة للميزانية، التي تبدأ من 5 دراهم، وخصومات خاصة لعملاء الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، واتصالات سمايلز.

وقال راهول دوراجكار، المدير الإداري في «شوبنك.كوم»: «رمضان هو موسم خاص للغاية لسكان الإمارات، ونحن نلتزم دائماً بتقديم العروض القيمة مقابل المال للمتسوقين عبر الإنترنت في الإمارات، بخصومات حقيقية على مدار السنة. ويقدم سوق رمضان الليلي المبتكر لدينا، هذه الروح، مع عروض خاصة على مجموعة واسعة من المنتجات، على مدار الشهر الكريم».