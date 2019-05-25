3 دولارات رسوم على كل سائح في تايلاند

صرح مسؤول بوزارة السياحة في تايلاند بأن الحكومة تعتزم فرض رسوم بقيمة 100 باهت (ثلاثة دولارات) على كل سائح يزور البلاد بحلول نهاية العام الجاري، لتغطية تكلفة التأمين الصحي على السائحين.

وقال تشوته تراشو الأمين العام الدائم بوزارة السياحة إن الإجراء الجديد والمتوقع أن يسري في غضون ستة أشهر ضروري، ولن يكون له أثر سلبي على صناعة السياحة في البلاد.

ومنذ 2017، تدرس تايلاند جعل التأمين الصحي الزامياً على جميع زوار البلاد، حيث إن معظمهم لا يخضعون للتأمين الصحي، ويكبدون المستشفيات التايلاندية قرابة 300 مليون باهت (9.4 ملايين دولار) سنوياً مقابل تكلفة علاجهم. وأعلنت وزارة السياحة الأسبوع الماضي جعل التأمين الصحي إلزامياً للسكان الأجانب. بانكوك - د ب أ