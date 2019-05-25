«أكوافينتشر دبي» أكبر حديقة مائية في العالم

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قال موقع «لونلي بلانت» في تقرير له أمس إن أكبر مدينة ملاهي مائية في دبي ستصبح الأكبر في العالم.

حيث تهدف «أكوافينتشر» في أتلانتس جزيرة النخلة إلى تحطيم الأرقام القياسية من خلال أحدث توسع لها على مدار الـ 18 شهراً المقبلة. وتخطط الحديقة المائية لإدخال 12 منزلقاً وبرجاً ضخماً يبلغ طوله 34 متراً يعرف باسم ترايدنت بهدف أن تصبح أكبر حديقة مائية في العالم. وانتزاع اللقب من حامله الحالي منتجع «تروبيكال آيلاندز ريزورت» في ألمانيا.

يضم المتنزه حالياً أكثر من 20 منزلقاً مائياً، لكن سيتمتع طالبو الإثارة بعالم جديد مليء بالمغامرات من خلال إضافة 12 شريحة جديدة تلبي احتياجات الجميع من «المتسابقين الصغار إلى المغامرين الكبار في الحديقة المائية».

وأحد الإضافات الجديدة المثيرة هو «ماموث بلاست» الجديد، والذي يوصف بأنه أطول منزلق في العالم، ويقدم مغامرة مائية عائلية بطول 449 متراً، وذلك بقوة هائلة وسرعة غير مسبوقة، حيث تطوف الطوافات عبر قنوات متعرجة وتشهد سلسلة مذهلة من المنحنيات والمنحدرات المتتالية والمدعمة بتقنية «بلاست» العالمية لدفع المياه والحاصلة على براءة اختراع.

وتمتد «أكوافنتشر» على مساحة 17 هكتاراً وهي ذات إطلالة شاطئية خلابة على هلال جزيرة النخلة وتحتوي على برجين مائيين ضخمين، وتعد مركزاً للمنزلق الأكبر قطراً في العالم وأول منزلق عامودي للعائلات في العالم مع حدبتين عند نهايته، وأول منحدر مزدوج متداخل بمنحدر آخر في العالم.