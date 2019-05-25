" Talk Talk" يفشل فى إخبار 4500 من عملائه باختراق بياناتهم

كشف تقرير حديث أنه تم اختراق معلومات أكثر من 4500 مستخدم لتطبيق TalkTalk وكشفها على الإنترنت على الرغم من أن الشركة قد نفت أنها تعرضت للسرقة.

وتشير التفاصيل إلى أن هذا التسريب يعتبر جزءاً من الاختراق الذي حدث عام 2015 والذي تسبب في سرقة بيانات ما يصل إلى 15700 عميل من عملاء talk talk.

وبحسب موقع «ذا ميرور» البريطاني، فإن الاختراق احتوى على أسماء العملاء وعناوينهم وعناوين البريد الإلكتروني الخاص بهم وهواتفهم وبياناتهم في البنوك، فيما يقول أحد المستخدمين إن الحصول على معلومات العملاء سهل وبسيط ولا يحتاج إلى الويب المظلم، حيث كشف هذا باستخدام البحث البسيط من جوجل.

وبالرغم من هذا الاختراق الواسع إلا أن الرئيس التنفيذي للشركة صرح بأنه من الصعب أن يحصل أحد على بيانات العملاء الشخصية والحساسة، لكن بعد التحقيق، أجرت talk talk مع العملاء مكالمات لتوضح لهم أن بياناتهم قد اخترقت. نيويورك - وكالات