«رمادا داون تاون أبوظبي» يتصدر ترتيب «ويندهام» عالمياً

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت فنادق «ويندهام العالمية» تصدر فندق رمادا داون تاون أبو ظبي قائمة الأفضل على مستوى العالم بعد حصوله على أعلى تقييم من قبل الإدارة المالية ومتابعة الإدارة العليا، وآراء الضيوف وتعليقات منصات التواصل الاجتماعي.

وقال إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق رمادا داون تاون أبو ظبي، إن هذا الإنجاز يتحقق للعام الثاني على التوالي وبمشاركة جميع العاملين بالفندق، مشيراً إلى أن أداء فندق رمادا داون تاون أبوظبي كان قوياً خلال العام المنصرم والعام الحالي، حيث شهد الفندق زيادة إشغال ورضا من العملاء والمسؤولين. وأضاف إسماعيل أن الفندق كان محل اهتمام زوار الفعاليات التي أقيمت في أبوظبي.