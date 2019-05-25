استقرار مبيعات التجزئة في بريطانيا

المصدر: لندن - د ب أ

ذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أن حجم مبيعات التجزئة في البلاد اتسم بالاستقرار خلال أبريل الماضي.

وظل حجم مبيعات التجزئة في بريطانيا من دون تغيير في أبريل بعد ارتفاعه بنسبة 1.2% في مارس. وكان من المتوقع أن تنخفض مبيعات التجزئة بنسبة 0.3%.

وبعد استبعاد وقود السيارات، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2% في أبريل مقابل ارتفاع نسبته 1.4% في مارس. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجعاً في حجم المبيعات بنسبة 0.5%.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة التي تتضمن وقود السيارات بنسبة 5.2% مقابل زيادة نسبتها 6.7% في مارس. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون زيادة نسبتها 4.5%.

وتراجع معدل نمو مبيعات التجزئة مع استبعاد وقود السيارات إلى 4.9% سنوياً، مقابل 6.3% في مارس. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 4.3%.