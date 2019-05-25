موظفو «سنابشات» يتجسسون على المستخدمين

المصدر: نيويورك - وكالات

كشف تحقيق أجرته منصة Motherboard الإخبارية أن بعض موظفي شركة «سنابشات» أساءوا استخدام امتيازاتهم التي تتيح لهم الوصول إلى بيانات بعض مستخدمي المنصة من أجل التجسس عليهم، إذ تمتلك المنصة أدوات خاصة تتيح الوصول إلى بيانات تخص مستخدميها من قبل إدارات متعددة في الشركة.

جاء تقرير الموقع متوافقاً مع ما أكده موظفون سابقون في المنصة، والذين أكدوا جميعهم أن عدداً من موظفي الشركة انتهكوا بيانات المستخدمين عبر هذه الأداة التي توفرها المنصة والتي لا تزال متاحة لموظفين حاليين.

وتسمح الأداة التي تعرف بـ SnapLion للموظفين بالوصول إلى سنابات المستخدمين المحفوظة من صور وفيديوهات وبيانات الموقع وكذلك البيانات الشخصية من عنوان البريد الإلكترونى ورقم الهاتف، إلا أنها معدة في الأساس من أجل تنفيذ قرارات المحكمة لجمع معلومات حول المستخدمين الذين صدرت بحقهم مذكرات قانونية حسب ما ذكر موظفو الشركة السابقون.