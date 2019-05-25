«أوبين شفت 4» منصة جديدة لدعم أنظمة الإنتاج

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ريد هات»، المزود الرائد عالمياً لحلول البرمجيات مفتوحة المصدر، عن إطلاق منصة «أوبين شفت 4»، الجيل التالي من منصة «كيوبرنتس» الموثوقة للمؤسسات، والتي أعيد تصميمها لمعالجة العوامل المعقدة ودعم أنظمة الإنتاج.

تم تصميم «أوبين شفت 4» لتقديم تجربة تشبه السحابة عبر السحابة الهجينة من خلال توجيه التحديثات التلقائية عبر عمليات نشر منصة «كيوبيرنتس» في كل مكان.

وقال اشيش بداني، نائب أول للرئيس، المنصات السحابية، ريد هات «إن مستقبل تكنولوجيا المعلومات يستند بشكل كبير إلى التطورات التي يشهدها مجال الحوسبة الهجينة والبرمجيات متعددة السحابات، حيث تعمل منصة»كيوبيرنتس«كجسر لربط العمليات في مراكز البيانات الداخلية والسحابة العامة.