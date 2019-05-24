ثُلث المقيمين في الخليج يطلبون استشارات مالية

المصدر: دبي - أشرف رفيق

قالت دراسة أجرتها شركة هوكسون لإدارة الأموال والاستشارات، إن 37% فقط من المقيمين في دول الخليج طلبوا الحصول على استشارات مالية وحصلوا عليها بالفعل خلال أول أعوام عملهم.

وجاء في الاستطلاع، أن عدد المقيمين الذين حصلوا على استشارات مالية يختلف حسب فترة إقامتهم في الخارج، وأشارت البيانات إلى أن 74% من المقيمين الذين أقاموا في الخارج أكثر من عامين بحثوا أمورهم المالية مع محترفين في هذا المجال من أجل الحصول على استشارتهم. إلا أن نصف هذه النسبة، لم يقتنعوا بالاستشارات المالية التي حصول عليها وجودة ونوعية هذه الاستشارات.

وشارك في الاستطلاع 1226 شخصاً يعيشون في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وكان 77% منهم من الرجال، و23 من النساء. وقالت شركة هوكسون للاستشارات وإدارة الأموال، إنك إذا كنت تبحث عن استشارة مالية فإنه من المهم جداً أن تكون حذراً، وهناك فارق كبير بين الذين يحصلون على الاستشارات المالية والذين يقدمونها.

وأضافت الشركة، أن من يتلقى الاستشارة المالية يحصل على زيادة تبلغ 2% في المتوسط في دخله من محفظته المالية مقارنة بالذين لا يحصلون على الاستشارات. لذلك إذا كان مستثمر ما يستثمر بمفرده ويحصل على عائدات 3% سنوياً، فإن مستثمراً آخر لديه مستشار مالي جيد، سيحصل على عائد أكبر.