«أبل» تطور تقنية تمنع المعلنين من تعقّب المستخدمين على الإنترنت

المصدر: نيويورك - وكالات

طوّرت شركة «أبل» تقنية جديدة مصممة للسماح للمعلنين بمعرفة متى أقنعتك إعلاناتهم بشراء شيء ما، ولكن دون تتبعك عبر الإنترنت وحصد البيانات الشخصية للقيام بذلك، وتم طرح التقنية للاختبار للمطورين، وتقترح أبل أن تصبح شيئاً يمكن لجميع المتصفحات تبنّيه كمعيار.

وقال جون ويلاندر، مبرمج «أبل» الذي يقف وراء المشروع: «في الوقت الذي يعترف فيه عدد متزايد من المتصفحات بمشاكل التتبع عبر المواقع، يجب أن يكون هناك طريقة لتجنب هذا الأمر وحماية خصوصية المستخدمين عند التصفح».

وتعمل هذه الخطوة على زيادة ضغط أبل على شركات التكنولوجيا لحماية الخصوصية، على عكس الشركات العملاقة مثل فيسبوك وغوغل التي تعتمد أعمالها على الإعلانات عبر الإنترنت. وأغضبت «أبل» صناعة تكنولوجيا الإعلانات من خلال تقنية منع التتبع الذكي السابقة، والتي تعمل على وقف ملفات تعريف الارتباط، خاصة ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث.