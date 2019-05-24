118 مليون دولار أرباح "لينوفو" الصينية خلال الربع الأخير من العام الماضي

المصدر: بكين - د ب أ

أعلنت شركة صناعة الكمبيوتر والإلكترونيات الصينية «لينوفو جروب» ارتفاع أرباحها خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي إلى 118 مليون دولار، بما يعادل 0.96% دولار للسهم الواحد مقابل 33 مليون دولار، بما يعادل 0.28 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام المالي قبل الماضي.

وقال سانج يوانشينج، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة: «أنا فخور بنتائجنا القوية وواثق بقدرتنا على القفز إلى مستويات مرتفعة جديدة في المستقبل».

وزادت إيرادات الشركة الصينية بنسبة 10% سنوياً إلى 11.7 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي. وذكرت الشركة أن الإيرادات والأرباح زادت في مختلف قطاعات عملها لأول مرة، منذ استحواذها على شركة صناعة الهواتف المحمولة الأمريكية «موتورولا».

وأعلنت «لينوفو» صرف توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 2.78 دولار أو 21.8 دولاراً للسهم الواحد عن العام المالي الماضي.