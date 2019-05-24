نمو الاقتصاد الألماني بمعدل 0.4% خلال الربع الأول من 2019

المصدر: برلين - د ب أ

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني التفصيلية الصادرة، أمس، نمو اقتصاد ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي وفقاً للتقديرات الأولية، مدعوماً بنمو الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي.

وبلغ معدل نمو أكبر اقتصاد في أوروبا 0.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد استقراره بدون أي نمو ربع سنوي خلال الربع الأخير من العام الماضي وانكماشه بمعدل 0.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث في 2018.

وجاء معدل النمو المعلن اليوم متفقاً مع التقديرات الأولية الصادرة يوم 15 مايو الحالي. وأشارت البيانات إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي الخاص في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل 1.2%، فيما تراجع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.3%.

وبلغ معدل النمو السنوي للاقتصاد الألماني خلال الربع الأول من العام الحالي 0.7% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 0.6% سنوياً خلال الربع الأخير من العام الماضي.