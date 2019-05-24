«كاسبرسكي» تدعم العطاء المجتمعي في رمضان

المصدر: دبي - البيان

أعلنت كاسبرسكي لاب وجمعية «غلف فور غود» الخيرية عن تعاون في مجال العمل الخيري بشهر رمضان. وتعمل جمعية «غلف فور غود»، ومقرها دبي، على تمكين الناس من إحداث التغيير المنشود في حياتهم.

فضلاً عن مساعدة الأطفال بجميع أنحاء العالم. ومن المقرّر أن تقدّم «كاسبرسكي لاب» لحملة «غلف فور غود» الرمضانية تبرعاً يقابل نجاح منتجاتها البارزة في السوق. ويستفيد المستهلكون الذين يشترون هذه المنتجات من خصم خاص، في حين يذهب جزء من إيرادات الشراء تبرعاً لصالح الأطفال الذين تساعدهم الجمعية الخيرية.

وقال أمير كنعان المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى كاسبرسكي لاب، إن روح العطاء جزء أصيل من رمضان، وهذه الشراكة مع «غلف فور غود» تؤكّد التزامنا بالعطاء للمجتمع وردّ الجميل له، ونحن فخورون بأن هذه الحملة سوف تساعد «غلف فور غود» على تمكين الأطفال من الأدوات اللازمة لتحسين حياتهم.