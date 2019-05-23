«دبي المالي العالمي».. داعم لمستقبل التكنولوجيا المالية

المصدر: إعداد - عمرو عادل ــ غرافيك: أسيل الخليلي

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حقق مركز دبي المالي العالمي خطوات كبيرة في التكنولوجيا المالية، معززاً بذلك مكانة دبي أحد أبرز 10 مراكز للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم، ووجهة مفضّلة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو في أعمالها.

وأخذ المركز على عاتقه العمل على إتاحة الوصول إلى تلك الإمكانات، والاستفادة منها من خلال مواصلة التعاون مع الشركاء لتعزيز البيئة المتكاملة التي نحتضنها بغية ترسيخ مستويات أشمل من ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في أنحاء المنطقة.

23 مليون درهم تم استثمارها في التكنولوجيا المالية في 2018

80 شركة مرتبطة بالتكنولوجيا المالية تستفيد من البيئة الداعمة

35 شركة نشطة في مجال التكنولوجيا المالية

20 مشروعاً مبتكراً لحلول التكنولوجيا المالية ضمن برنامج «فينتك هايف»

11 مذكرة تفاهم تم توقيعها مع مراكز عاملة في التكنولوجيا المالية وشركات ومستثمرين ومستهلكين عالميين

200 رئيس تنفيذي ومبتكر في التكنولوجيا المالية حضروا قمة الرؤساء التنفيذيين في التكنولوجيا المالية

625 شركة مالية مسجلة بنهاية العام الماضي

15 % نمواً في عدد الشركات المالية المسجلة خلال 2018