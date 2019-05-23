بريطانيا.. 4 آلاف وظيفة معرضة للخطر

المصدر: لندن - د ب أ

تعهدت الحكومة البريطانية بمحاولة «تأمين مستقبل» المصانع المملوكة لشركة «بريتش ستيل» فيما دخلت الشركة عملية التصفية أمس، ما يعرض نحو 4 آلاف وظيفة للخطر وما يقدر بـ20 ألفاً أخرى في سلسلة الإمدادات.

وقال وزير الأعمال جريج كلارك في بيان: «هذا سوف يكون وقتاً مقلقاً للغاية لآلاف الموظفين المخلصين في /بريتش ستيل/، هؤلاء في سلسلة الإمداد والمجتمعات المحلية». وأضاف كلارك أنه سوف يعمل مع مأمور التصفية الرسمي والشركة والنقابات العمالية والموردين لـ«اتخاذ كل خطوة محتملة لضمان مستقبل العمليات الثمينة في المواقع في سكونثورب وسكينينجروف وتيسايد».

وتقع المواقع الثلاثة في شمال شرق إنجلترا. وأكد مأمور التصفية الرسمي أن الشركة أحيلت للمحكمة العليا أمس، ودخلت عملية التصفية. والأولوية الفورية هي «مواصلة العمل الآمن للمواقع»، حسبما قال مأمور التصفية الذي سوف تساعده شركة الاستشارات التجارية (إي واي)، في بيان منفصل.