الصين تطالب «بوينغ» بتعويضات

المصدر: بكين - البيان

أفاد تقرير إخباري صيني، أمس، بأن شركتي طيران «إير تشاينا» و«تشاينا ساذرن» أصبحتا أحدث شركتي طيران صينيتين تطالبان بالحصول على تعويض من شركة بوينغ الأمريكية، بسبب حظر طيران طائراتها من طراز 737 ماكس.

وكانت شركة «تشاينا إيسترن» أصبحت أول من أمس شركة طيران صينية تطلب تعويضاً من بوينغ بسبب توقف أسطولها من طائرات 737 ماكس بعد حادثتي تحطم داميتين. وبهذا تتبع الشركات الصينية شركة الخطوط الجوية النرويجية، التي طالبت في مارس الماضي بوينغ بتغطية التكاليف التي تكبدتها بسبب حظر طيران هذا الطراز. ومن بين شركات الطيران الصينية الثلاث المملوكة للدولة، فإن «تشاينا ساذرن» تمتلك الأسطول الأكبر من هذا الطراز بعدد 24 طائرة. وتمتلك «إير تشاينا» 15 طائرة، بينما تمتلك «تشاينا إيسترن» 14 طائرة.