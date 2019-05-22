زينة رمضان تزين دبي مول

المصدر: | تصوير: عبدالله المطروشي

تشهد أسواق الإمارات خلال شهر رمضان الكريم إقبالاً كبيراً على الزينة الرمضانية، وفي دبي مول تتضح الزينة في كل أركانه احتفالاً بالشهر الفضيل، وفي الإمارات يبدأ التجار في مختلف الأسواق بالتنافس بعرض وترويج مختلف أشكال الزينة ذات الألوان الزاهية والنقوش الإسلامية المميزة ورسومات الفوانيس والنجوم والأهلة المضيئة، بالإضافة إلى دمية المسحراتي لجذب الزبائن.

تشهد أسواق #الإمارات خلال شهر #رمضان الكريم إقبالاً كبيراً على الزينة الرمضانية، وفي #دبي_مول تتضح الزينة في كل أركانه احتفالاً بالشهر الفضيلhttps://t.co/QAJcC6ipJR



تصوير: عبدالله المطروشي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/TDZYCsDQWQ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٢ مايو ٢٠١٩