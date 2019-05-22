بالفيديو: الكرة الأرضية بدقة فائقة الوضوح

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت الشركة البريطانية التي قامت بتصنيع الكاميرات للقمر الصناعي Egyptsat-A عن نجاح نظام الفيديو فائق الوضوح بدقة 4K في المدار.

ونوهت الشركة إلى أن الفيديو المتداول هو الأول من نوعه في العالم الذي يبث بدقة 4K من مركبة فضائية، ويمتلك القمر الصناعي المصري نظاما يتكون من 6 كاميرات فيديو، اثنتان منها محمولتان ومتنقلتان، إضافة إلى جهاز كمبيوتر يتحكم في الكاميرات ويعالج الفيديوهات.

والجدير بالذكر أن الشركة التي قامت بتصنيع القمر الصناعي Egyptsat-A هي شركة "إينيرغيا" الروسية للأجهزة والصواريخ الفضائية، بطلب من حكومة جمهورية مصر العربية، ويخصص لتصوير سطح الأرض بدقة فائقة.

وقد تم اطلاقه من روسيا في شهر فبراير الماضي، من قاعدة بايكونور في كازاخستان.