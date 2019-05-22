12 % نمو مبيعات الهواتف الذكية في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

قدرت شركة «كاونتربوينت ريسيرش» للدراسات الاقتصادية حجم سوق الهواتف الذكية الفاخرة في الإمارات بما يزيد على نصف مليار دولار.وتوقعت أن تحقق السوق نمواً 12% خلال 2019. كما رجحت أن تكون الشركات الصينية «أوبو»، «فيفو»، و«وان بلاس» من أبرز شركات الهواتف الذكية التي ستستفيد من النمو وتحقق استثمارات كبيرة في الإمارات. وقال تارون باثاك، مدير الأبحاث في الشركة: «تقود «سامسونغ»، «آبل»، و«هواوي» سوق الهواتف في الإمارات حيث تستأثر بنحو 70% من السوق، فضلاً عن استئثارها بنحو 90% من سوق الهواتف الفاخرة ».

وأضاف: «ولكن من المتوقع أن تؤدي شركات «أوبو»، «فيفو»، و«وان بلاس» على نحو جيد في الإمارات هذا العام».