حل رقمي للكشف التلقائي عن التهديدات الشبكية

المصدر: دبي - البيان

كشفت كاسبرسكي لاب النقاب عن الجيل التالي من الحلّ Kaspersky Endpoint Security for Business الخاص بحماية النقاط الطرفية في أنظمة الشركات ويتميز المنتج الجديد بالقدرة على التحكم المتكيف في الشذوذ الشبكي، ما يجعله يكشف بذكاء عن أي شذوذ في الأنشطة الشبكية أو سلوك المستخدمين ليمنعه، مقدّماً حماية متطورة من عمليات تعدين العملات الرقمية والتهديدات التي تواجه الشبكات.

ويتيح الإصدار الجديد من الحلّ Kaspersky Endpoint Security for Business للمستخدمين وحدة للإدارة عبر الويب بجانب مزايا للمساعدة في أتمتة مهام مسؤولي النظم لمنح فرق الأمن التقني قدرة أكبر على التحكم في جميع النقاط الطرفية ضمن البنية التحتية للشركة.