المصدر: دبي - رويترز

تراجعت أسعار المستهلكين في السعودية 1.9% على أساس سنوي في أبريل للشهر الرابع لكن مؤشر أسعار المستهلكين لم يسجل تغيراً يذكر مقارنة بمارس بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء أمس.وعزا اقتصاديون انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لأسباب بينها أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة يناير 2018.

وارتفعت أسعار المستهلكين على مدى 2018 بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة لتعزيز توليد الإيرادات غير النفطية لمواجهة انخفاض طويل الأمد في النفط وبعد انكماش الاقتصاد 2017 سجل نمواً 2.2% العام الماضي.

وتراجع المؤشر الفرعي لأسعار الإسكان والمياه والكهرباء والغاز والوقود 7.8% مقارنة بمستواه قبل عام.

لكن أسعار الأغذية والمشروبات ارتفعت 1% وزادت تكاليف التعليم 1.3%.