المصدر: لندن - د ب أ

تواجه «بريتش ستيل» ثاني أكبر منتج للصلب في بريطانيا شبح الانهيار اليوم إذا لم تحصل على قرض حكومي.

ونقلت «سكاي نيوز» التلفزيونية البريطانية عن مصادر مطلعة القول إن دائني «بريتش ستيل» يستعدون لإشهار إفلاس الشركة مع توقعات بتعيين شركة الاستشارات الإدارية والمراجعة المحاسبية «إرنست يونج» كمفوض لإدارتها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنقاذ «بريتش ستيل» من الإفلاس.

كانت «بريتش ستيل» قد حصلت في وقت سابق من الشهر الحالي على قرض بـ 150 مليون دولار من الحكومة البريطانية لسداد المدفوعات المستحقة عليها لبرنامج أمريكي لحصص الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري.